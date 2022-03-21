Теннисист Медведев лишился статуса первой ракетки мира
Российский теннисист Даниил Медведев лишился первого места в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), которое он занимтал с 28 февраля.
Медведева обошел серб Новак Джокович, поскольку у россиянина сгорели очки за победу на турнире в Марселе в марте прошлого года, отмечает «Чемпионат»
Третье место в мировом рейтинге занимает испанец Рафаэль Надаль, россиянин Андрей Рублев – шестой.
Ранее сообщалось, что на фоне санкций к российским спортсменам из-за спецоперации на Украине Медведев убрал российский флаг из описания в профиле Instagram.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+31 035 / сут.
Умерли
364 тыс.+434 / сут.
Выздоровели
16,2 млн+74 675 / сут.
- Более 400 пожарных направили на место крушения пассажирского самолета в Китае
- В Подмосковье неизвестный плеснул серной кислотой в мужчину и женщину
- Гендиректор энергокомпании Enel спрогнозировал скорый уход группы из России
- Глава МИД Германии анонсировала выделение Украине €1 млрд для закупок оружия
- В случае запрета Meta российских пользователей не привлекут к ответственности
- В ЦИК опровергли информацию о переносе губернаторских выборов
- Зеленский призвал Германию отказаться от российских энергоресурсов
- Теннисист Медведев лишился статуса первой ракетки мира
- Нобелевский комитет не продлит сроки номинации для выдвижения Зеленского на Премию мира
- Песков: Эмбарго на российскую нефть ухудшит энергобаланс в ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru