Теннисист Медведев лишился статуса первой ракетки мира

Российский теннисист Даниил Медведев лишился первого места в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), которое он занимтал с 28 февраля.

Медведева обошел серб Новак Джокович, поскольку у россиянина сгорели очки за победу на турнире в Марселе в марте прошлого года, отмечает «Чемпионат»

Третье место в мировом рейтинге занимает испанец Рафаэль Надаль, россиянин Андрей Рублев – шестой.

Ранее сообщалось, что на фоне санкций к российским спортсменам из-за спецоперации на Украине Медведев убрал российский флаг из описания в профиле Instagram.

