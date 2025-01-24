Первая ракета Синнер сыграет со Зверевым в финале Australian Open
Представитель Италии, первая ракета мира Янник Синнер стал вторым финалистом Открытого чемпионата Австралии по теннису. В полуфинале он довольно легко обыграл спортсмена из США Бена Шелтона.
Матч в Мельбурне завершился в трех сетах из пяти возможных - 7:6 (7:2), 6:2, 6:2. Американец на турнире имел 21 номер посева. В финале 23-летний Синнер сразится с немцем, чьи родители эмигрировали из СССР, Александром Зверевым.
Он вышел в финал после отказа серба Новака Джоковича от дальнейшей борьбы, когда Зверев выиграл первый сет в полуфинальной партии на тай-брейке.
Во время четвертьфинального матча против испанца Карлоса Алькараса 37-летний Джокович брал медицинский тайм-аут. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», теннисиста беспокоило левое бедро, которое он травмировал еще в середине предыдущего сезона. Сербский теннисист 10 раз побеждал на Australian Open, в том числе, в 2023 году.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Производство ключевых узлов для беспилотников запустили в России
- Минтруд: дефицит кадров в российской экономике вырастет до 3,1 млн к 2030 году
- Первые российские бананы представят к концу 2025 года
- Медведев призвал регионы уделять особое внимание вернувшимся с фронта бойцам
- Первая ракета Синнер сыграет со Зверевым в финале Australian Open
- Канье Уэст вернул себе статус миллиардера
- Аналитики назвали районы Москвы с самыми подешевевшими новостройками
- Загрязнённые мазутом пляжи Анапы полностью восстановят к лету 2026 года
- СМИ: Более 715 тысяч домов в Ирландии остались без электричества из-за шторма «Эовин»
- Военная полиция обнаружила в ДНР схрон с оружием ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru