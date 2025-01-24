Первая ракета Синнер сыграет со Зверевым в финале Australian Open

Представитель Италии, первая ракета мира Янник Синнер стал вторым финалистом Открытого чемпионата Австралии по теннису. В полуфинале он довольно легко обыграл спортсмена из США Бена Шелтона.

Матч в Мельбурне завершился в трех сетах из пяти возможных - 7:6 (7:2), 6:2, 6:2. Американец на турнире имел 21 номер посева. В финале 23-летний Синнер сразится с немцем, чьи родители эмигрировали из СССР, Александром Зверевым.

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Он вышел в финал после отказа серба Новака Джоковича от дальнейшей борьбы, когда Зверев выиграл первый сет в полуфинальной партии на тай-брейке.

Во время четвертьфинального матча против испанца Карлоса Алькараса 37-летний Джокович брал медицинский тайм-аут. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», теннисиста беспокоило левое бедро, которое он травмировал еще в середине предыдущего сезона. Сербский теннисист 10 раз побеждал на Australian Open, в том числе, в 2023 году.

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ФОТО: РИА Новости
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