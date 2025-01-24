Первая ракета Синнер сыграет со Зверевым в финале Australian Open

Представитель Италии, первая ракета мира Янник Синнер стал вторым финалистом Открытого чемпионата Австралии по теннису. В полуфинале он довольно легко обыграл спортсмена из США Бена Шелтона.

Матч в Мельбурне завершился в трех сетах из пяти возможных - 7:6 (7:2), 6:2, 6:2. Американец на турнире имел 21 номер посева. В финале 23-летний Синнер сразится с немцем, чьи родители эмигрировали из СССР, Александром Зверевым.