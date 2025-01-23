Киз вышла в финал Australian Open после победы над второй ракеткой Свентек

Матч в Мельбурне завершился со счетом 5:7, 6:1, 7:6 (10:8). Американка посеяна на турнире под 19 номером. За победу в Australian Open – 2025 она поборется с действующей двукратной победительницей турнира из Белоруссии, первой ракеткой Ариной Соболенко.

Киз 29 лет, она занимает 14 текущее место в рейтинге WTA. Свёнтек 23 года, она уже выиграла 22 титула под эгидой организации, в том числе, пять турниров Большого шлема. Четыре раза она побеждала на Открытом чемпионате Франции и один - на US Open. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в 2024 году польская теннисистка выиграла бронзовую медаль на Олимпиаде в Париже.

