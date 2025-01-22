Первая ракета мира Синнер стал последним полуфиналистом Australian Open

Встреча в Мельбурне завершилась в трёх сетах - 6:3, 6:2, 6:1 в пользу действующего победителя Australian Open. Австралиец имел на турнире 8 номер посева. За выход в финал 23-летний итальянец сыграет с 22-летним американцем Беном Шелтоном (21 номер рейтинга АТР).

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», вторую полуфинальную пару составили второй номер посева Александр Зверев (ФРГ) и седьмой сеяный Новак Джокович (Сербия). Оба матча назначены на 24 января.

