Первая ракета мира Синнер стал последним полуфиналистом Australian Open
Представитель Италии, первая ракета мира Янник Синнер стал последним полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии по теннису. В матче четвертьфинала он не оставил никаких шансов хозяину турнира Алексу де Минору.
Встреча в Мельбурне завершилась в трёх сетах - 6:3, 6:2, 6:1 в пользу действующего победителя Australian Open. Австралиец имел на турнире 8 номер посева. За выход в финал 23-летний итальянец сыграет с 22-летним американцем Беном Шелтоном (21 номер рейтинга АТР).
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», вторую полуфинальную пару составили второй номер посева Александр Зверев (ФРГ) и седьмой сеяный Новак Джокович (Сербия). Оба матча назначены на 24 января.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru