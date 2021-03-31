«Перспективы хорошие!» Широков оценил игру России в матче со Словакией

После трех туров отборочного турнира ЧМ-2022 Россия занимает второе место в таблице группы H. У нее в активе 6 очков, столько же у Хорватии, однако Россия уступает ей по дополнительным показателям. Словакия находится на третьей строчке с 5 очками. Далее в таблице следуют Кипр (4 очка), Словения (3) и Мальта (1).

Российская сборная отлично провела мартовские матчи в квалификации и может рассчитывать на первое место в своей группе, заявил телеграм-каналу "Радиоточка НСН" бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков.

«Мы идем хорошо, набрали две трети очков. Конечно, можно было и на большее рассчитывать, но могло и этого не быть. В целом все отлично. На первое место мы можем рассчитывать: разница у команд в очках небольшая — один выигрыш или проигрыш все может поменять. Осенью все решится. Пока идем в хорошем графике. Но только начали, поэтому сейчас оценивать перспективы рановато», — считает он.