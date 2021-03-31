«Перспективы хорошие!» Широков оценил игру России в матче со Словакией
Футболист в эфире НСН подвел итоги выступления россиян в мартовских отборочных матчах ЧМ-2022.
После трех туров отборочного турнира ЧМ-2022 Россия занимает второе место в таблице группы H. У нее в активе 6 очков, столько же у Хорватии, однако Россия уступает ей по дополнительным показателям. Словакия находится на третьей строчке с 5 очками. Далее в таблице следуют Кипр (4 очка), Словения (3) и Мальта (1).
Российская сборная отлично провела мартовские матчи в квалификации и может рассчитывать на первое место в своей группе, заявил телеграм-каналу "Радиоточка НСН" бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков.
«Мы идем хорошо, набрали две трети очков. Конечно, можно было и на большее рассчитывать, но могло и этого не быть. В целом все отлично. На первое место мы можем рассчитывать: разница у команд в очках небольшая — один выигрыш или проигрыш все может поменять. Осенью все решится. Пока идем в хорошем графике. Но только начали, поэтому сейчас оценивать перспективы рановато», — считает он.
Широков не взялся утверждать, что Россия и Хорватия — фавориты группы, так как россиянам еще предстоит встреча со словенцами и две — с хорватами и «непонятно, что там будет». Однако экс-капитан уверен, что перспективы у российской сборной очень хорошие.
«Соперники не удивили, в хорошем смысле: никто ярко не играет, поэтому для нас это хорошо, можем любого соперника обыгрывать. Единственное, мы хорватов не видели, они, судя по их результатам, могут быть сильнее или на таком же уровне, как мы, поэтому бояться не стоит. Если с этой точки зрения оценивать, то перспективы точно хорошие», — сказал Широков.
Накануне сборная России потерпела первое поражение в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 в матче со Словакией (1:2). Подопечные Станислава Черчесова до встречи со словацкой сборной переиграла Мальту и Словению.
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