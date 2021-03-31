Черчесов прокомментировал поражение РФ от Словакии
Сборная Словакии по футболу сумела обыграть национальную команду России в отборочном матче чемпионата мира 2022 года из-за везения, сообщает ТАСС со ссылкой на тренера сборной РФ Станислава Черчесова.
По его словам, словаки «оказались удачливее». Поражение специалист назвал «разочаровывающим», так как «не все получилось, что планировали». При этом Черчесов посетовал на медлительность российских футболистов при развитии атак. По его мнению, все остальное в игре россиян было на высоком уровне.
Сборная России по футболу проиграла сборной Словакии в отборочном матче чемпионата мира, который состоится в 2022 году.
По результатам второго тайма счет составил 1:2 в пользу футболистов из Словакии. Встреча проходила в городе Трнава.
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