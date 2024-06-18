Федор Смолов вернулся в ФК «Краснодар»
Нападающий Фёдор Смолов в статусе свободного агента перешёл из столичного «Динамо» в ФК «Краснодар». Об этом сообщает пресс-служба краснодарской команды.
Уточняется, что контракт с лучшим бомбардиром в истории «быков» рассчитан до 30 июня 2025 года.
«Смолов уже играл за «Краснодар» с 2015-го по 2018-й год. За 101 матч в составе «чёрно-зелёных» он забил 64 гола – это лучший результат в истории клуба», - говорится в сообщении.
Ранее вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов подписал пятилетний контракт с французским футбольным клубом «Пари Сен-Жермен», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru