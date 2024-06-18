Федор Смолов вернулся в ФК «Краснодар»

«НСН-Москва» Столица предлагает приобрести парковочные места рядом с домом Они реализуются через открытые аукционы, публичные предложения и торги без объявления цены Данные о выставленных на торги машиноместах публикуются на Инвестиционном портале Москвы Сейчас на ресурсе представлено более двух тысяч таких лотов