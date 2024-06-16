Перенесший сердечный приступ Эриксен забил гол за сборную Дании

Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен, перенесший сердечный приступ во время матча прошлого чемпионата Европы, забил гол на Евро-2024.

Испания обыграла Хорватию в матче Евро-2024

Датская команда в воскресенье играет со сборной Словении. Эриксен открыл счет на 17-й минуте.

В 2021 году в матче против Финляндии Эриксен упал на газон. На протяжении 15 минут спортсмену оказывали экстренную помощь. Позднее врачи диагностировали у полузащитника сердечный приступ.

Ранее сборная Германии обыграла команду Шотландии со счетом 5:1 в матче открытия чемпионата Европы 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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