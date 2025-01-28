Тарасова заявила, что ей неинтересно оценивать катание сына Плющенко

По словам Тарасовой, ей неинтересно оценивать «ни перспективы, ни еще что‑либо Александра Плющенко».

«Это вам интересно что‑то написать и получить свои 30 руб. Вам не надоело это все писать? <...> Мальчик катается каждый день, тренируется, выступает, занимает какие‑то места. Я прям желаю вам, чтобы к вашим детям так привязывались», — сказала Тарасова в интервью «Матч ТВ».

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка ранее рассказала спецкору НСН, что ее муж, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков критикует ее шоу на моменте создания, чтобы держать ее в тонусе.



