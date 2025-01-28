Тарасова заявила, что ей неинтересно оценивать катание сына Плющенко

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что СМИ уделяют излишне много внимания Александру Плющенко, сыну двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

12-летний Плющенко на прошлой неделе был объявлен победителем в турнире в подмосковном Красногорске, где был единственным участником в первом спортивном разряде среди юношей.

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По словам Тарасовой, ей неинтересно оценивать «ни перспективы, ни еще что‑либо Александра Плющенко».

«Это вам интересно что‑то написать и получить свои 30 руб. Вам не надоело это все писать? <...> Мальчик катается каждый день, тренируется, выступает, занимает какие‑то места. Я прям желаю вам, чтобы к вашим детям так привязывались», — сказала Тарасова в интервью «Матч ТВ».

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка ранее рассказала спецкору НСН, что ее муж, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков критикует ее шоу на моменте создания, чтобы держать ее в тонусе.


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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
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