Переход Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин» стоил 50 тысяч рублей
20 августа21:31
СМИ распространили документ, подтверждающий переход 25-летнего футболиста Алексея Сутормина в «Рубин» за 50 тысяч рублей. Как пишет RT, документ разместило издание «Бизнес Online».
Так, в тексте за подписью генерального директора «Рубина» Рустема Сайманова отмечается, что сумма трансферной компенсации за переход футболиста из ФК «Оренбург» в ФК «Рубин» Сутормина составила 50 тысяч рублей.
По данным издания, документ с аналогичной суммой имеется у «Зенита», куда перешел Сутормин в начале августа.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО:
ТЕГИ:СпортФутболисты
Горячие новости
- Трамп выразил желание вернуть Россию в G8
- Вертолёт с россиянами разбился в Греции, обесточив целый остров. Видео
- Стала известна основная версия происшествия с А321 в Жуковском
- Самолет Lufthansa экстренно вернулся в Пулково после взлёта
- Премьер Италии Конте просится в отставку