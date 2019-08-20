Переход Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин» стоил 50 тысяч рублей

СМИ распространили документ, подтверждающий переход 25-летнего футболиста Алексея Сутормина в «Рубин» за 50 тысяч рублей. Как пишет RT, документ разместило издание «Бизнес Online».

Так, в тексте за подписью генерального директора «Рубина» Рустема Сайманова отмечается, что сумма трансферной компенсации за переход футболиста из ФК «Оренбург» в ФК «Рубин» Сутормина составила 50 тысяч рублей.

По данным издания, документ с аналогичной суммой имеется у «Зенита», куда перешел Сутормин в начале августа.



