Спорт

Алексей Сутормин перешел из «Рубина» в «Зенит»

8 июля20:31

25-летний футболист Алексей Сутормин продолжит карьеру в «Зените», сообщила пресс-служба казанского «Рубина».

Сутормин перешел в «Рубин» из «Оренбурга» 29 июня. Таким образом, футболист не отыграл ни одного официального матча за клуб из Казани.

Ранее Сутормин играл в командах «Строгино», «Волгарь», «Оренбург», передает «Интерфакс».

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО:
ТЕГИ:Зенит