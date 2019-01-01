Спорт
Ранее Сутормин играл в командах «Строгино», «Волгарь», «Оренбург», передает «Интерфакс».
Алексей Сутормин перешел из «Рубина» в «Зенит»
8 июля20:31
25-летний футболист Алексей Сутормин продолжит карьеру в «Зените», сообщила пресс-служба казанского «Рубина».
Сутормин перешел в «Рубин» из «Оренбурга» 29 июня. Таким образом, футболист не отыграл ни одного официального матча за клуб из Казани.
Ранее Сутормин играл в командах «Строгино», «Волгарь», «Оренбург», передает «Интерфакс».
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