Peopletalk запустили проект о героях прошедшей Паралимпиады

Новый проект PEOPLETALK «Все ограничения – у тебя в голове» расскажет о российских спортсменах, которые на Играх в Токио завоевали 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград.

Девять паралимпийских спортсменов с врожденной или приобретенной инвалидностью поделятся своими историями преодоления обстоятельств и самих себя.

Среди них бронзовый призер Паралимпиады в Токио (плавание) Аделина Разетдинова, бронзовый призер Паралимпиады в Токио (бег) Анастасия Соловьева, чемпион Паралимпиады в Токио (толкание ядра) Денис Гнездилов и другие участники соревнований.

Ранее президент России Владимир Путин выразил убеждение, что судьбы паралимпийцев достойны того, чтобы лечь в основу фильмов и книг. Это глава государства отметил на торжественном вручении наград отечественным представителям паралимпийского движения – победителям и призёрам Игр в Токио.

