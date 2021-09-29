Peopletalk запустили проект о героях прошедшей Паралимпиады
Новый проект PEOPLETALK «Все ограничения – у тебя в голове» расскажет о российских спортсменах, которые на Играх в Токио завоевали 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград.
Девять паралимпийских спортсменов с врожденной или приобретенной инвалидностью поделятся своими историями преодоления обстоятельств и самих себя.
Среди них бронзовый призер Паралимпиады в Токио (плавание) Аделина Разетдинова, бронзовый призер Паралимпиады в Токио (бег) Анастасия Соловьева, чемпион Паралимпиады в Токио (толкание ядра) Денис Гнездилов и другие участники соревнований.
Ранее президент России Владимир Путин выразил убеждение, что судьбы паралимпийцев достойны того, чтобы лечь в основу фильмов и книг. Это глава государства отметил на торжественном вручении наград отечественным представителям паралимпийского движения – победителям и призёрам Игр в Токио.
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