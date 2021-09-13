Достойны книг и фильмов: Путин вручил награды паралимпийцам

Президент России Владимир Путин выразил убеждение, что судьбы паралимпийцев достойны того, чтобы лечь в основу фильмов и книг. Это глава государства отметил на торжественном вручении наград отечественным представителям паралимпийского движения – победителям и призёрам Игр в Токио.

Путин сказал спасибо атлетам за их упорство и победный жизненный настрой, способность держать удар и верить в себя. По словам президента, такой пример окрыляет тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Он назвал спортивные достижения и мастерство паралимпийцев «торжеством силы человеческого духа».

На Паралимпиаде в столице Японии российская сборная, выступавшая из-за антидопинговых санкций под эгидой Паралимпийского комитета РФ, выиграла 36 золотых медалей, 33 серебряных и 49 бронзовых. Хотя в общем зачёте команда заняла четвертое место, она обновила собственный рекорд по числу завоёванных наград.

Ранее Владимир Путин подписал указ о награждении паралимпийцев орденами Почета и Дружбы, а также медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени. Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о денежном поощрении российских спортсменов, ставших победителями и призерами летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.

Размер премии составляет 4 миллиона рублей за золотую медаль, за серебряную — 2,5 миллиона, за бронзовую — 1,7 миллиона. Кроме того, победители Олимпиады получат автомобили BMW X5, серебряные и бронзовые призеры — BMW X3 различных комплектаций. Эти подарки организованы по линии Фонда поддержки олимпийцев.

