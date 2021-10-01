Пеле выписали из больницы, ему предстоит курс химиотерапии

Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле выписан из частной больницы в Сан-Паулу после месячного лечения и операции, передает ТАСС.

Отмечается, что Пеле предстоит пройти курс химиотерапии.

В конце августа стало известно о госпитализации именитого футболиста. Пеле сообщил, что его госпитализация связана с плановым обследованием, которое он откладывал из-за пандемии.

Позднее он рассказал, что перенес операцию по удалению опухоли в правой толстой кишке.

