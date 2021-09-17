Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле переведен в отделение интенсивной терапии после операции по удалению опухоли в правой толстой кишке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бразильское телевидение.

После проведенной операции 14 сентября Пеле был помещен в обычную палату. Через два дня в пятницу врачи приняли решение вернуть его в отделение интенсивной терапии.

В конце августа стало известно о госпитализации именитого футболиста. Пеле сообщил, что его госпитализация связана с плановым обследованием, которое он откладывал из-за пандемии.