Пеле переведен в отделение интенсивной терапии после операции
Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле переведен в отделение интенсивной терапии после операции по удалению опухоли в правой толстой кишке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бразильское телевидение.
После проведенной операции 14 сентября Пеле был помещен в обычную палату. Через два дня в пятницу врачи приняли решение вернуть его в отделение интенсивной терапии.
В конце августа стало известно о госпитализации именитого футболиста. Пеле сообщил, что его госпитализация связана с плановым обследованием, которое он откладывал из-за пандемии.
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