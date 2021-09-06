Пеле перенес операцию по удалению опухоли

Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле сообщил о том, что перенес операцию по удалению опухоли в правой толстой кишке.

По словам Пеле, опухоль была обнаружена в ходе планового обследования на прошлой неделе.

«Я смотрю в будущее с большим оптимизмом и радостью жизни в окружении моей семьи и друзей», - написал он в Facebook.

В конце августа Пеле сообщил, что его госпитализация связана с плановым обследованием, которое он откладывал из-за пандемии.