Пеле написал письмо Марадоне
Бывший форвард сборной Бразилии Пеле написал письмо экс-нападающему сборной Аргентины Диего Марадоне, скончавшемуся 25 ноября.
«Сегодня семь дней с того момента, как ты ушел. Многие любили сравнивать нас всю свою жизнь. Ты был гением, очаровавшим мир. Волшебник с мячом в ногах. Настоящая легенда», - написал Пеле в своем Instagram.
Бразилец отметил, что их с Марадоной всегда сравнивали, но, по его мнению, нужно меньше сравнивать и больше восхищаться друг другом. Он назвал аргентинца несравненным.
Пеле также признался в своей любви к Марадоне и выразил уверенность в том, что они встретятся на небесах и будут играть там в одной команде.
Ранее стало известно, что клинику и дом психиатра, который работал с Диего Марадоной, обыскивают следователи, передает РИА ФАН.
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