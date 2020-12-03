Пеле написал письмо Марадоне

Бразилец отметил, что их с Марадоной всегда сравнивали, но, по его мнению, нужно меньше сравнивать и больше восхищаться друг другом. Он назвал аргентинца несравненным.

Пеле также признался в своей любви к Марадоне и выразил уверенность в том, что они встретятся на небесах и будут играть там в одной команде.

Ранее стало известно, что клинику и дом психиатра, который работал с Диего Марадоной, обыскивают следователи, передает РИА ФАН.

