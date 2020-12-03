Пеле написал письмо Марадоне

Бывший форвард сборной Бразилии Пеле написал письмо экс-нападающему сборной Аргентины Диего Марадоне, скончавшемуся 25 ноября.

«Сегодня семь дней с того момента, как ты ушел. Многие любили сравнивать нас всю свою жизнь. Ты был гением, очаровавшим мир. Волшебник с мячом в ногах. Настоящая легенда», - написал Пеле в своем Instagram.

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Бразилец отметил, что их с Марадоной всегда сравнивали, но, по его мнению, нужно меньше сравнивать и больше восхищаться друг другом. Он назвал аргентинца несравненным.

Пеле также признался в своей любви к Марадоне и выразил уверенность в том, что они встретятся на небесах и будут играть там в одной команде.

Ранее стало известно, что клинику и дом психиатра, который работал с Диего Марадоной, обыскивают следователи, передает РИА ФАН.

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ФОТО: instagram.com/pele
ТЕГИ:Марадона
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