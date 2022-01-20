Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле госпитализирован для прохождения курса химиотерапии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ESPN.

В конце августа прошлого года стало известно о госпитализации именитого футболиста. Пеле сообщил, что его госпитализация связана с плановым обследованием, которое он откладывал из-за пандемии.

Позднее он рассказал, что перенес операцию по удалению опухоли в правой толстой кишке.

Пеле является единственным трехкратным чемпионом мира по футболу (1958, 1962, 1970). Также футболист внесен в Книгу рекордов Гинесса за реализацию 1279 голов за свою карьеру.

