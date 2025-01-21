Павлюченкова уступила первой ректке мира в четвертьфинале Australian Open

Последняя представительница России в одиночном разряде завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Анастасия Павлюченкова не смогла одолеть в четвертьфинале соперницу из Белоруссии Арину Соболенко.

Матч в Мельбурне завершился в трёх сетах - 6:2, 2:6, 6:3 в пользу Соболенко, занимающей первую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации, побеждавшей на Australian Open в 2023 и 2024 годах. Павлюченкова имела 27 номер посева на турнире.

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Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в полуфинале белоруска сразится с испанкой Паулой Бадосой (11), которая выбила в четвертьфинале из турнира третью ракетку мира, американку Коко Гауфф - 7:5, 6:4.

У россиянок на Australian Open продолжают выступления в парном разряде Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Они 22 января проведут четвертьфинальный матч против своей соотечественницы Камиллы Рахимовой и испанки Сары Соррибес-Тормо.

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ФОТО: ТАСС
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