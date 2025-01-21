Павлюченкова уступила первой ректке мира в четвертьфинале Australian Open

Последняя представительница России в одиночном разряде завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Анастасия Павлюченкова не смогла одолеть в четвертьфинале соперницу из Белоруссии Арину Соболенко.

Матч в Мельбурне завершился в трёх сетах - 6:2, 2:6, 6:3 в пользу Соболенко, занимающей первую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации, побеждавшей на Australian Open в 2023 и 2024 годах. Павлюченкова имела 27 номер посева на турнире.