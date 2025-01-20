Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал Australian Open

Дарья Касаткина завершила вступление на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне на стадии 1/8 финала. Первая ракетка Росси не смогла обыграть представительницу США Эмму Наварро в матче четвертого круга.

Американка в упорной встрече из трёх сетов оказалась сильнее россиянки - 6:4, 5:7, 7:5. Наварро посеяна на турнире под восьмым номером, Касаткина имела девятый. В четвертьфинале американка сразится с польской теннисисткой Игой Свёнтек – вторым номером турнира.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Дарье Касаткиной 27 лет, она занимает текущее 10 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Лучшим результатом россиянки на турнирах уровня Большого шлема стал выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году.

