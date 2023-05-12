Павлюченкова проиграла Свёнтек во втором круге турнира в Риме

Российская теннисистка не смогла взять у представительницы Польши ни одного гейма. В итоге Свёнтек одержала сухую победу со счётом 2:0 (6:0, 6:0).

Отметим, что польская теннисистка является действующей чемпионкой турнира в Риме. В прошлом году Свёнтек в финале обыграла представительницу Туниса Онс Жабер со счётом 2:0 (6:2, 6:2).

Ранее россиянин Андрей Рублев стал победителем теннисного турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, в финале переиграв датчанина Хольгера Руне со счетом 5:7, 6:2, 7:5, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».