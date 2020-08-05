Павлюченко не поедет на US Open из-за пандемии коронавируса
5 августа 202019:55
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова отказалась от участия в Открытом чемпионате США (US Open). Свое решение она объяснила отсутствием безопасности для спортсменов. Из-за этого турнир из серии «Большого шлема» пропустят первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, а также обладатель трофея 2019 года испанец Рафаэль Надаль.
Помимо этого, из-за травмы колена снялся с участия швейцарец Роджер Федерер.
Добавим, US Open пройдет с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке.
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5 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru