Павлюченко не поедет на US Open из-за пандемии коронавируса

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова отказалась от участия в Открытом чемпионате США (US Open). Свое решение она объяснила отсутствием безопасности для спортсменов. Из-за этого турнир из серии «Большого шлема» пропустят первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, а также обладатель трофея 2019 года испанец Рафаэль Надаль.

Помимо этого, из-за травмы колена снялся с участия швейцарец Роджер Федерер.

Добавим, US Open пройдет с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке.

