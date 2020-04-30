Адвокат уверен, что новый иск против Кокорина и Мамаева будет удовлетворён

«Всё зависит от процессуального статуса – если она обладала статусом потерпевшей стороны по уголовному делу, тогда всё гораздо проще и, действительно, возникает вопрос, почему гражданский иск не был заявлен в рамках уголовного дела, и он бы был удовлетворён. А то, что иск подаётся только сейчас, означает, что, скорее всего, там были какие-то проблемы с процессуальным статусом. Кроме того, каждый человек реализует свои права тогда, когда считает нужным и, видимо, она посчитала нужным это сделать сейчас. Перспективы у данного иска есть, и совершённые деяния публично известны. Доказательства противоправных действий и причинение вреда имуществу истца имеются, поэтому иск должен быть вполне обоснован. Я всех подробностей не знаю, но со стороны можно сказать: 95%, что иск будет удовлетворён. Основные вопросы возникнут при определении суммы ущерба», - сообщил адвокат.

Ранее стало известно, что футболисты Кокорин и Мамаев будут обжаловать свой приговор в суде. Но второй кассационный суд отложил рассмотрение жалоб защиты. Как пишет РИА Новости, они будут рассмотрены 13 мая.

