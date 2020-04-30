Адвокат уверен, что новый иск против Кокорина и Мамаева будет удовлетворён
Адвокат Александр Почуев а эфире НСН отметил, что с большой вероятностью вопросы возникнут при определении суммы ущерба.
Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Как отмечает РБК, соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе Савеловского суда.
Она требует от спортсменов возмещения ущерба, причиненного её автомобилю, в размере 300 тысяч рублей. Авто было повреждено в октябре 2018 года во время драки футболистов с водителем Ушаковой Виталием Соловчуком. В результате инцидента у машины было разбито стекло, а салон испачкан кровью.
Адвокат Александр Почуев в эфире НСН заявил, что с вероятностью в 95% иск будет удовлетворён, но возникнут вопросы при определении суммы ущерба.
«Всё зависит от процессуального статуса – если она обладала статусом потерпевшей стороны по уголовному делу, тогда всё гораздо проще и, действительно, возникает вопрос, почему гражданский иск не был заявлен в рамках уголовного дела, и он бы был удовлетворён. А то, что иск подаётся только сейчас, означает, что, скорее всего, там были какие-то проблемы с процессуальным статусом. Кроме того, каждый человек реализует свои права тогда, когда считает нужным и, видимо, она посчитала нужным это сделать сейчас. Перспективы у данного иска есть, и совершённые деяния публично известны. Доказательства противоправных действий и причинение вреда имуществу истца имеются, поэтому иск должен быть вполне обоснован. Я всех подробностей не знаю, но со стороны можно сказать: 95%, что иск будет удовлетворён. Основные вопросы возникнут при определении суммы ущерба», - сообщил адвокат.
Ранее стало известно, что футболисты Кокорин и Мамаев будут обжаловать свой приговор в суде. Но второй кассационный суд отложил рассмотрение жалоб защиты. Как пишет РИА Новости, они будут рассмотрены 13 мая.
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