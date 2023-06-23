ПАСЕ призвала МОК не допускать россиян на Олимпиаду-2024

В заявлении организации говорится, что участие россиян и белорусов в любых международных турнирах немыслимо до завершения конфликта на Украине.

«Участие российских и белорусских спортсменов... в нынешних условиях немыслимо, так как, безусловно, будет использовано в качестве инструмента пропаганды и де-факто помешает участию других спортсменов», - подчеркнули в ПАСЕ.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что по вопросу возвращения российских спортсменов на соревнования Россия и Украина заняли нерациональные позиции, сообщает RT.

