ПАСЕ призвала МОК не допускать россиян на Олимпиаду-2024
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала Международный олимпийский комитет (МОК) исключить допуск российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде в любом статусе.
В заявлении организации говорится, что участие россиян и белорусов в любых международных турнирах немыслимо до завершения конфликта на Украине.
«Участие российских и белорусских спортсменов... в нынешних условиях немыслимо, так как, безусловно, будет использовано в качестве инструмента пропаганды и де-факто помешает участию других спортсменов», - подчеркнули в ПАСЕ.
Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что по вопросу возвращения российских спортсменов на соревнования Россия и Украина заняли нерациональные позиции, сообщает RT.
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