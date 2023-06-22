Глава МОК заявил о согласии Макрона на участие россиян в ОИ в нейтральном статусе
Президент Франции Эммануэль Макрон согласился с принципом нейтрального статуса для участия спортсменов из России и Белоруссии на Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом сообщил по итогам встречи с ним глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.
Он выступил на внеочередной сессии МОК, которая проходит в формате видеоконференции. По словам Баха, французский лидер также согласился, что решение о возможности допуска россиян и белорусов на Игры будет принято МОК в нужное время.
Президент МОК уточнил, что такую позицию одобряют подавляющее большинство международного сообщества. Как отметил Бах, они выразили доверие автономному статусу спортивных организаций и их праву принимать решения в этом плане.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», исполком МОК в конце марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных стартах только в нейтральном статусе. При этом, атлеты не должны публично выражать поддержку спецоперации на Украине, они также могут быть связаны с вооруженными силами или органами безопасности своих стран.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru