Глава МОК заявил о согласии Макрона на участие россиян в ОИ в нейтральном статусе

Президент Франции Эммануэль Макрон согласился с принципом нейтрального статуса для участия спортсменов из России и Белоруссии на Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом сообщил по итогам встречи с ним глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Он выступил на внеочередной сессии МОК, которая проходит в формате видеоконференции. По словам Баха, французский лидер также согласился, что решение о возможности допуска россиян и белорусов на Игры будет принято МОК в нужное время.