«Пари НН» разгромил «Сочи» в матче 28-го тура РПЛ

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Все четыре мяча забиты во втором тайме.

Накануне «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1 в столичном дерби. Решающий мяч с пенальти забил атакующий полузащитник красно-белых Квинси Промес.

На стадионе «Лужники» 11 июня состоится суперфинал Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром», передает «Радиоточка НСН».

