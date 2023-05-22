«Пари НН» разгромил «Сочи» в матче 28-го тура РПЛ
22 мая 202321:49
Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» («Пари НН») одержал уверенную победу над «Сочи» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Все четыре мяча забиты во втором тайме.
Накануне «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1 в столичном дерби. Решающий мяч с пенальти забил атакующий полузащитник красно-белых Квинси Промес.
На стадионе «Лужники» 11 июня состоится суперфинал Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром», передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru