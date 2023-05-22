«Пари НН» разгромил «Сочи» в матче 28-го тура РПЛ

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» («Пари НН») одержал уверенную победу над «Сочи» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Сергей Юран стал главным тренером «Пари НН»

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Все четыре мяча забиты во втором тайме.

Накануне «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1 в столичном дерби. Решающий мяч с пенальти забил атакующий полузащитник красно-белых Квинси Промес.

На стадионе «Лужники» 11 июня состоится суперфинал Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Чемпионат России По ФутболуСочиНижний Новгород

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