«Пари НН» по пенальти обыграл «Химки» в Кубке России

ФК «Пари Нижний Новгород» оказался сильнее подмосковных «Химок» в матче 2-го тура группового этапа Кубка России («Путь РПЛ»).

Футбольному клубу «Нижний Новгород» разрешили сменить название на «Пари НН»

В основное время победителя определить не удалось - 1:1, а в серии пенальти точнее оказались хозяева — 5:3.

Благодаря домашней победе «Пари НН» набрал пять очков и вышел на первое место в группе А, «Химки» с одним баллом занимают третью строчку. Также в этом квартете выступают «Краснодар» и московский «Локомотив», занимающие второе и четвёртое место, соответственно.

Ранее клубы РПЛ проголосовали за перенос пятого и шестого туров «Пути РПЛ» Кубка России после 20 ноября из-за запланированных матчей национальной команды, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ФутболКубок РоссииХимкиНижний Новгород
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