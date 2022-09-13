«Пари НН» по пенальти обыграл «Химки» в Кубке России

В основное время победителя определить не удалось - 1:1, а в серии пенальти точнее оказались хозяева — 5:3.

Благодаря домашней победе «Пари НН» набрал пять очков и вышел на первое место в группе А, «Химки» с одним баллом занимают третью строчку. Также в этом квартете выступают «Краснодар» и московский «Локомотив», занимающие второе и четвёртое место, соответственно.

Ранее клубы РПЛ проголосовали за перенос пятого и шестого туров «Пути РПЛ» Кубка России после 20 ноября из-за запланированных матчей национальной команды, сообщает RT.