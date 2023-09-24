«Пари НН» одержал волевую победу над «Оренбургом»
Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» обыграл «Оренбург» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 3:1. Гости открыли счет на 28-й минуте, в конце первого тайма хозяева забили ответный мяч.
Во второй половине матча нижегородцы отправили в ворота противника ещедва мяча.
«Пари НН» набрал 14 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. В активе «Оренбурга» восемь баллов (12-е место).
Московский футбольный клуб «Локомотив» 17 сентября проиграл «Оренбургу» в матче восьмого тура РПЛ, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Косово обвинило Сербию в причастности к нападению на полицейских
- The Spectator: Киев может лишиться поддержки Запада из-за поведения Зеленского
- В Армению прибыла первая группа переселенцев из Карабаха
- Дуда заявил о готовности Польши обеспечить транзит украинского зерна
- «Пари НН» одержал волевую победу над «Оренбургом»
- Forbes: российские военные уничтожили редкие шведские танки Strv 122
- Художники создали граффити на стене вдоль «Технополиса» и завода «Москвич»
- Совбез Армении анонсировал встречу Алиева и Пашиняна в Испании
- ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку
- ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru