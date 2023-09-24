«Пари НН» одержал волевую победу над «Оренбургом»

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» обыграл «Оренбург» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 3:1. Гости открыли счет на 28-й минуте, в конце первого тайма хозяева забили ответный мяч.

Во второй половине матча нижегородцы отправили в ворота противника ещедва мяча.

«Пари НН» набрал 14 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. В активе «Оренбурга» восемь баллов (12-е место).

Московский футбольный клуб «Локомотив» 17 сентября проиграл «Оренбургу» в матче восьмого тура РПЛ, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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