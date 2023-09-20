«Локомотив» в серии пенальти уступил «Уралу» в Кубке России
20 сентября 202317:40
Московский ФК «Локомотив» по пенальти проиграл «Уралу» в матче четвёртого тура группового этапа Кубка России.
Игра проходила на «Екатеринбург Арене». В основное время забитых голов болельщики не увидели - 0:0. В серии пенальти лучше отработали хозяева - 4:2.
Несмотря на поражение «Локомотив» с семью очками занимает первую строчке в таблице группы B. ФК «Урал» набрал пять очков и находится на третьем месте.
Ранее ФК «Краснодар» по пенальти обыграл в Кубке России московское «Динамо» - 4:2, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru