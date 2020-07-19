Парфенов подал в отставку после потерянного шанса «Урала» на Кубок России
Главный тренер футбольного клуба «Урал» (Екатеринбург) Дмитрий Парфенов покинул свой пост. Он принял решение после поражения своих подопечных в полуфинале Кубка России по футболу от подмосковных «Химок».
«Решение принято, я покидаю клуб. Все вопросы к президенту (клуба Григорию Иванову – прим. НСН)», - цитирует Парфенова «Матч ТВ».
Пдмосковная команда «Химки» победила коллег из екатеринбургского «Урала» и вышла в финал Кубка России по футболу со счетом 3:1. В финале Кубка России «Химки» сразятся с победителем матча между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком.
Напомним, занимал пост главного тренера «Урала» с мая 2018 года и довел команду до финала Кубка России в сезоне-2018/19. Несмотря на проигрыш «Химкам», «Урал» сохраняет прописку в Российской премьер-лиге.
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