Парфенов подал в отставку после потерянного шанса «Урала» на Кубок России

«Решение принято, я покидаю клуб. Все вопросы к президенту (клуба Григорию Иванову – прим. НСН)», - цитирует Парфенова «Матч ТВ».

Пдмосковная команда «Химки» победила коллег из екатеринбургского «Урала» и вышла в финал Кубка России по футболу со счетом 3:1. В финале Кубка России «Химки» сразятся с победителем матча между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком.

Напомним, занимал пост главного тренера «Урала» с мая 2018 года и довел команду до финала Кубка России в сезоне-2018/19. Несмотря на проигрыш «Химкам», «Урал» сохраняет прописку в Российской премьер-лиге.

