Озвучен стартовый состав «Локомотива» на матч с «Байером»

Стало известно, кого из футболистов тренеры «Локомотива» выпустят на поле первыми на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против немецкого "Байера". Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, стартовый состав будет следующим: Маринато Гилерме, Ведран Чорлука, Бенедикт Хеведес, Мурило, Мацей Рыбусь, Владислав Игнатьев, Гжегож Крыховяк, Дмитрий Баринов, Жоау Мариу, Рифат Жемалетдинов.

Матч пройдет в немецком Леверкузене и стартует в среду в 22:00 (мск).

Напомним, «Локомотив» автоматически прошел в групповой этап Лиги чемпионов, заняв второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ) текущего сезона.

