Александра Овечкина ждут в России, но еще несколько сезонов он способен играть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), возможно уже не в «Вашингтон Кэпиталз», заявил НСН советник министра спорта России, комментатор Дмитрий Губерниев.

«Вашингтон Кэпиталс» впервые с 2023 года лишился шансов на участие в плей-офф НХЛ из-за победы прямого конкурента в одном из заключительных матчей регулярного чемпионата. Невыход команды в плей-офф может как приблизить, так и отсрочить окончание карьеры капитана «столичных» Александра Овечкина, пишут спортивные СМИ.

«Александр Овечкин способен еще не один сезон играть в сильнейшей лиге мира, в НХЛ. Хоккей – игра командная, поэтому личные титулы Овечкина важны, но самый главный титул в его карьере – командный кубок Стэнли. Поэтому вопрос, где продолжать играть? Конечно, мы ждем его в России, но с его формой, здоровьем он еще способен несколько сезонов играть не факт, что в «Вашингтоне», но в Национальной хоккейной лиге, и играть успешно», - считает Губерниев.