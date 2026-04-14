Нужны перемены? Что ждет Овечкина после провала «Вашингтона»

Ресурс Александра Овечкина еще не выработан, однако если команда не выходит в плей-офф НХЛ, значит в ней не все хорошо и нужны перемены, заявил НСН Дмитрий Губерниев.

Александра Овечкина ждут в России, но еще несколько сезонов он способен играть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), возможно уже не в «Вашингтон Кэпиталз», заявил НСН советник министра спорта России, комментатор Дмитрий Губерниев.

«Вашингтон Кэпиталс» впервые с 2023 года лишился шансов на участие в плей-офф НХЛ из-за победы прямого конкурента в одном из заключительных матчей регулярного чемпионата. Невыход команды в плей-офф может как приблизить, так и отсрочить окончание карьеры капитана «столичных» Александра Овечкина, пишут спортивные СМИ.

«Александр Овечкин способен еще не один сезон играть в сильнейшей лиге мира, в НХЛ. Хоккей – игра командная, поэтому личные титулы Овечкина важны, но самый главный титул в его карьере – командный кубок Стэнли. Поэтому вопрос, где продолжать играть? Конечно, мы ждем его в России, но с его формой, здоровьем он еще способен несколько сезонов играть не факт, что в «Вашингтоне», но в Национальной хоккейной лиге, и играть успешно», - считает Губерниев.

Ждем пьедесталов: Роднина о допуске российских спортсменов к международным стартам

Овечкин может продолжить карьеру в другом клубе НХЛ, а «Вашингтон» после невыхода в плей-офф должен в целом задуматься о переменах.

«Несмотря на возраст спортсмена, он отлично играет, его ресурс не выработан, поэтому должен играть среди сильнейших. А с «Вашингтоном» очень простая история: если команда не выходит в плей-офф НХЛ, значит в ней не все хорошо и нужны перемены», - добавил комментатор.

В конце февраля Александр Овечкин говорил, что пока не решил, останется ли он в «Вашингтон Кэпиталз».

ФОТО: ТАСС
