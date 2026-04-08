Овечкина снова номинировали на премию «Билл Мастертон трофи»

Приз «Билл Мастертон трофи» был учреждён в 1968 году в честь хоккеиста Билла Мастертона, выступавшего за «Миннесота Норт Старз». Игрок скончался вследствие полученных во время матча травм.

Награда вручается хоккеистам, продемонстрировавшим спортивное мастерство, настойчивость и преданность хоккею. До сих пор россияне данный приз не получали.

Ранее Овечкина номинировали на «Билл Мастертон трофи» в 2025 году, награду в итоге присудили нападающему «Коламбус Блю Джекетс» Шону Монахану, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

