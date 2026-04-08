Овечкина снова номинировали на премию «Билл Мастертон трофи»
Выступающего за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» россиянина Александра Овечкина снова номинировали на приз «Билл Мастертон трофи». Об этом сообщает ТАСС.
Приз «Билл Мастертон трофи» был учреждён в 1968 году в честь хоккеиста Билла Мастертона, выступавшего за «Миннесота Норт Старз». Игрок скончался вследствие полученных во время матча травм.
Награда вручается хоккеистам, продемонстрировавшим спортивное мастерство, настойчивость и преданность хоккею. До сих пор россияне данный приз не получали.
Ранее Овечкина номинировали на «Билл Мастертон трофи» в 2025 году, награду в итоге присудили нападающему «Коламбус Блю Джекетс» Шону Монахану, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
