Овечкина признали первой звездой матча с «Сан-Хосе»

Россиянин набрал три очка в ходе встречи – он забил 743-ю и 744-ю шайбы в рамках лиги.

За Овечкиным следует защитник Джон Карлсон, сделавший две голевых передачи - он на втором месте. Третьей звездой матча стал Конор Шири с двумя шайбами на личном счету, пишет Газета.ru.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин вышел на четвертое место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

