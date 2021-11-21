Овечкина признали первой звездой матча с «Сан-Хосе»
Российского хоккеиста Александра Овечкина, играющего за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», официально признали первой звездой матча регулярного чемпионата против «Сан-Хосе Шаркс» (4:0).
Россиянин набрал три очка в ходе встречи – он забил 743-ю и 744-ю шайбы в рамках лиги.
За Овечкиным следует защитник Джон Карлсон, сделавший две голевых передачи - он на втором месте. Третьей звездой матча стал Конор Шири с двумя шайбами на личном счету, пишет Газета.ru.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин вышел на четвертое место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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