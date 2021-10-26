Овечкин установил новый рекорд НХЛ

За шесть матчей он успел огорчить вратарей семь раз. Чуть ниже разместился еще один россиянин – Андрей Свечников, который успел забить пять раз.

Овечкин оформил дубль в противостоянии с «Оттавой Сенаторз», матч завершился победой столичного клуба - 7:5.

Кроме того, Александр приблизился к занимающему четвертое место в рейтинге лучших снайперов НХЛ всех времен Бретту Халлу (741). У Овечкина – 737 шайб.

Ранее Овечкин заявил, что свой последний матч хотел бы сыграть за московское «Динамо».

