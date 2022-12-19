Овечкин заявил, что понимает трудности Месси на пути к титулу чемпиона мира

Так, журналист The Athletic Тарик Эль-Башир задал российскому нападающему вопрос, понимает ли он, через что прошел Месси в ожидании титула чемпиона мира, поскольку Овечкин сам долгое время не мог выиграть Кубок Стэнли.

Ранее 35-летний капитан сборной Аргентины Лионель Месси выиграл чемпионат мира и во второй раз в карьере был признан лучшим игроком мундиаля, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

