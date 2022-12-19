Овечкин заявил, что понимает трудности Месси на пути к титулу чемпиона мира

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин заявил, что понимает, через что пришлось пройти форварду сборной Аргентины по футболу Лионелю Месси на пути к титулу чемпиона мира.

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Так, журналист The Athletic Тарик Эль-Башир задал российскому нападающему вопрос, понимает ли он, через что прошел Месси в ожидании титула чемпиона мира, поскольку Овечкин сам долгое время не мог выиграть Кубок Стэнли.

Ранее 35-летний капитан сборной Аргентины Лионель Месси выиграл чемпионат мира и во второй раз в карьере был признан лучшим игроком мундиаля, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:РоссияАлександр ОвечкинЛионель Месси
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