Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ
Российский форвард команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на второе место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной ассоциации сезона-2021/2022, сообщает RT.
Россиянин отличился голом в матче с «Каролина Харрикейнз» (4:2), доведя количество заброшенных им шайб до 19 в этом сезоне.
Список возглавляет снайпер форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль — 20 голов. Замыкают тройку снайперов нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер и Эндрю Манджапане из «Калгари Флэймс», (15 заброшенных шайб).
Ранее Овечкин побил рекорд НХЛ по количеству игр, в которых он забил хотя бы одну шайбу в равных составах и большинстве. Теперь на счету Овечкина 79 таких матчей.
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