Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ

Россиянин отличился голом в матче с «Каролина Харрикейнз» (4:2), доведя количество заброшенных им шайб до 19 в этом сезоне.

Список возглавляет снайпер форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль — 20 голов. Замыкают тройку снайперов нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер и Эндрю Манджапане из «Калгари Флэймс», (15 заброшенных шайб).

Ранее Овечкин побил рекорд НХЛ по количеству игр, в которых он забил хотя бы одну шайбу в равных составах и большинстве. Теперь на счету Овечкина 79 таких матчей.

