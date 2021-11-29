Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ

Российский форвард команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на второе место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной ассоциации сезона-2021/2022, сообщает RT.

Овечкина признали первой звездой матча с «Сан-Хосе»

Россиянин отличился голом в матче с «Каролина Харрикейнз» (4:2), доведя количество заброшенных им шайб до 19 в этом сезоне.

Список возглавляет снайпер форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль — 20 голов. Замыкают тройку снайперов нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер и Эндрю Манджапане из «Калгари Флэймс», (15 заброшенных шайб).

Ранее Овечкин побил рекорд НХЛ по количеству игр, в которых он забил хотя бы одну шайбу в равных составах и большинстве. Теперь на счету Овечкина 79 таких матчей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:НХЛАлександр Овечкин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры