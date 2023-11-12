Овечкин забросил 825-ю шайбу в матчах регулярного чемпионата НХЛ

Это позволило спортсмену сократить отставание от Уэйна Гретцки из Канады в списке лучших снайперов в НХЛ за всю историю до 69 голов.

Овечкин забил шайбу в ворота «Нью-Йорк Айлендерс». Это произошло на десятой минуте.

На счету хоккеиста 825 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ранее Овечкин отличился в матче против «Торонто Мэйпл Лифс» и установил уникальное достижение в Национальной хоккейной лиге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

