Овечкин забросил 825-ю шайбу в матчах регулярного чемпионата НХЛ
Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает «РЕН ТВ».
Это позволило спортсмену сократить отставание от Уэйна Гретцки из Канады в списке лучших снайперов в НХЛ за всю историю до 69 голов.
Овечкин забил шайбу в ворота «Нью-Йорк Айлендерс». Это произошло на десятой минуте.
На счету хоккеиста 825 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.
Ранее Овечкин отличился в матче против «Торонто Мэйпл Лифс» и установил уникальное достижение в Национальной хоккейной лиге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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