Овечкин забросил 825-ю шайбу в матчах регулярного чемпионата НХЛ

Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает «РЕН ТВ».

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Это позволило спортсмену сократить отставание от Уэйна Гретцки из Канады в списке лучших снайперов в НХЛ за всю историю до 69 голов.

Овечкин забил шайбу в ворота «Нью-Йорк Айлендерс». Это произошло на десятой минуте.

На счету хоккеиста 825 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ранее Овечкин отличился в матче против «Торонто Мэйпл Лифс» и установил уникальное достижение в Национальной хоккейной лиге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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