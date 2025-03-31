Овечкин забил 890-ю шайбу в НХЛ
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свою 890-ю шайбу.
Российский спортсмен забросил новую шайбу во время матча «Вашингтон Кэпиталз» против «Баффало Сэйбрз». Таким образом, до бомбардирского рекорда Уэйна Гретцки 39-летнему россиянину остается забросить четыре шайбы.
Всего в нынешнем сезоне Овечкин сыграл в 57 матчах. Россиянин забросил 37 голов и сделал 26 результативных передач.
Матч «Вашингтон Кэпиталз» против «Баффало Сэйбрз» завершился поражением столичной команды со счетом 5:8.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев вручил Татьяне Овечкиной, маме нападающего «Вашингтон Кэпиталз», и Ивану Едешко почетные знаки, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru