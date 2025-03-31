Овечкин забил 890-ю шайбу в НХЛ

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свою 890-ю шайбу.

Тренер раскрыл уникальный дар Овечкина

Российский спортсмен забросил новую шайбу во время матча «Вашингтон Кэпиталз» против «Баффало Сэйбрз». Таким образом, до бомбардирского рекорда Уэйна Гретцки 39-летнему россиянину остается забросить четыре шайбы.

Всего в нынешнем сезоне Овечкин сыграл в 57 матчах. Россиянин забросил 37 голов и сделал 26 результативных передач.

Матч «Вашингтон Кэпиталз» против «Баффало Сэйбрз» завершился поражением столичной команды со счетом 5:8.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев вручил Татьяне Овечкиной, маме нападающего «Вашингтон Кэпиталз», и Ивану Едешко почетные знаки, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ХоккейАлександр Овечкин

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