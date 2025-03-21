Тренер раскрыл уникальный дар Овечкина
Об удивительном даре Александра Овечкина рассказал тренер по физподготовке Артур Акулиничев, сообщает «Газета.Ru».
Специалист считает, что Овечкину по силам еще не один сезон радовать своей игрой болельщиков.
«Я слышал от знакомых, кто с ним играл, кто был с ним в команде, что у него есть природный дар — он крепкий физически. Если Овечкин поможет своему телу постоянными тренировками и будет следить за питанием и сном, то он точно будет радовать болельщиков не один сезон», - отметил тренер.
По его словам, главное для 39-летнего хоккеиста поддерживать физическую форму.
«Это спорт, в нем происходят взлеты и падения. Как раз падения и формируют спортсмена. Если Овечкин будет регулярно тренироваться и поддерживать физическую форму, он сможет играть еще долго, побьет рекорд Гретцки и установит новый», — добавил Акулиничев.
Ранее цена билетов на матчи НХЛ выросла вдвое в преддверии рекорда Овечкина по голам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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