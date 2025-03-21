Тренер раскрыл уникальный дар Овечкина

«Я слышал от знакомых, кто с ним играл, кто был с ним в команде, что у него есть природный дар — он крепкий физически. Если Овечкин поможет своему телу постоянными тренировками и будет следить за питанием и сном, то он точно будет радовать болельщиков не один сезон», - отметил тренер.

По его словам, главное для 39-летнего хоккеиста поддерживать физическую форму.

«Это спорт, в нем происходят взлеты и падения. Как раз падения и формируют спортсмена. Если Овечкин будет регулярно тренироваться и поддерживать физическую форму, он сможет играть еще долго, побьет рекорд Гретцки и установит новый», — добавил Акулиничев.

Ранее цена билетов на матчи НХЛ выросла вдвое в преддверии рекорда Овечкина по голам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

