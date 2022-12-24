Овечкин вышел на второе место в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ

Российский хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 801-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин третьим в истории НХЛ забил 800 голов в карьере

Овечкин забил гол в домашнем матче с «Виннипегом», сделав счет 1:0 на 19-й минуте игры.

Россиянин вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Овечкин сравнялся с канадцем Горди Хоу, забившим 801 шайбу в 1767 матчах. Первое место в рейтинге занимает канадский игрок Уэйн Гретцки с 894 голами в 1487 играх.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НХЛХоккейАлександр Овечкин
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