Овечкин третьим в истории НХЛ забил 800 голов в карьере

Российский хоккеист, нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал третьим в истории игроком с 800 голами в карьере в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом пишет РИА Новости.

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Хоккеист оформил хет-трик во встрече с «Чикаго Блэкхокс», забросив 798-ю, 799-ю и 800-ю шайбу в своей карьере. «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу со счетом 7:3, пишет РИА ФАН.

Помимо Овечкина, отметки в 800 голов удавалось достичь Уэйну Гретцки (894 гола) и Горди Хоу (801).

В ноябре Овечкин установил рекорд НХЛ по числу заброшенных шайб в гостевых матчах лиги, россиянин поразил ворота соперников 403 раза, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ХоккейНХЛАлександр Овечкин
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