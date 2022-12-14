Овечкин третьим в истории НХЛ забил 800 голов в карьере

Хоккеист оформил хет-трик во встрече с «Чикаго Блэкхокс», забросив 798-ю, 799-ю и 800-ю шайбу в своей карьере. «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу со счетом 7:3, пишет РИА ФАН.

Помимо Овечкина, отметки в 800 голов удавалось достичь Уэйну Гретцки (894 гола) и Горди Хоу (801).

В ноябре Овечкин установил рекорд НХЛ по числу заброшенных шайб в гостевых матчах лиги, россиянин поразил ворота соперников 403 раза, напоминает телеканал «360».

