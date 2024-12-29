Овечкин вернулся на лед в НХЛ и сразу забросил шайбу

Российский нападающий американского клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вернулся на лед после долгого перерыва и сразу забросил шайбу в матче с канадским клубом «Торонто Мэйпл Лифс». Об этом сообщили в пресс-службе НХЛ.

Игра завершилась со счетом 5:2. В конце матча при счете 4:2 Овечкин забросил шайбу в ворота соперника, которая стала 869-й в его карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. До рекорда канадского бомбардира Уэйна Гретцки (894) ему осталось еще 25 шайб.