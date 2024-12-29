Овечкин вернулся на лед в НХЛ и сразу забросил шайбу

Российский нападающий американского клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вернулся на лед после долгого перерыва и сразу забросил шайбу в матче с канадским клубом «Торонто Мэйпл Лифс». Об этом сообщили в пресс-службе НХЛ.

Игра завершилась со счетом 5:2. В конце матча при счете 4:2 Овечкин забросил шайбу в ворота соперника, которая стала 869-й в его карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. До рекорда канадского бомбардира Уэйна Гретцки (894) ему осталось еще 25 шайб.

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Длительный перерыв российского хоккеиста был вызвал травмой, полученной на льду 19 ноября. У спортсмена был перелом малоберцовой кости. Он получил его в матче против «Юты», который завершился со счетом 6:2.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что нападающий «Tampa Bay Lightning» Никита Кучеров первым из россиян набрал 50 очков в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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