Овечкин, Василевский и Кучеров первыми включены в сборную РФ на Олимпиаду
Форварды Александр Овечкин и Никита Кучеров, а также голкипер Андрей Василевский стали первыми игроками, вошедшими в заявку сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Об этом сообщает Федерация хоккея России.
Сегодня, 8 октября истекает срок, когда национальные хоккейные федерации обязаны объявить как минимум трех игроков своих сборных, которые выступят на Играх в столице Китая. Расширенные списки хоккеистов будут представлены через семь дней. Предварительные составы команд будут объявлены к январю.
Александр Овечкин выступает за клуб НХЛ Washington Capitals, с которым в 2018 году выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной РФ он трижды становился чемпионом мира, дважды серебряным призёром и четыре раза - бронзовым.
Никита Кучеров в составе Tampa Bay Lightning стал победителем двух последних розыгрышей Кубка Стэнли, в составе сборной РФ дважды становился бронзовым призером мировых первенств. Его напарник по команде НХЛ Андрей Василевский в составе сборной РФ становился чемпионом мира и двукратным бронзовым призером.
Олимпийский хоккейный турнир будет проходить с 9 по 20 февраля. Сборная России выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии.
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