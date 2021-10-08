Овечкин, Василевский и Кучеров первыми включены в сборную РФ на Олимпиаду

Форварды Александр Овечкин и Никита Кучеров, а также голкипер Андрей Василевский стали первыми игроками, вошедшими в заявку сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Об этом сообщает Федерация хоккея России.

Сегодня, 8 октября истекает срок, когда национальные хоккейные федерации обязаны объявить как минимум трех игроков своих сборных, которые выступят на Играх в столице Китая. Расширенные списки хоккеистов будут представлены через семь дней. Предварительные составы команд будут объявлены к январю.

Александр Овечкин выступает за клуб НХЛ Washington Capitals, с которым в 2018 году выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной РФ он трижды становился чемпионом мира, дважды серебряным призёром и четыре раза - бронзовым.

Никита Кучеров в составе Tampa Bay Lightning стал победителем двух последних розыгрышей Кубка Стэнли, в составе сборной РФ дважды становился бронзовым призером мировых первенств. Его напарник по команде НХЛ Андрей Василевский в составе сборной РФ становился чемпионом мира и двукратным бронзовым призером.

Олимпийский хоккейный турнир будет проходить с 9 по 20 февраля. Сборная России выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии.

