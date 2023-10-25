Овечкин установил новый уникальный рекорд НХЛ

Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу столичного клуба. Одну из шайб забросил Овечкин и сделал он это в тот момент, когда у соперника был удалён один из игроков. Таким образом российский хоккеист первым в истории НХЛ достиг отметки в 300 шаб, заброшенных в большинстве.

Также Овечкин продолжил погоню за рекордом Уэйна Гретски. После игры с «Торонто» на его счету 823 гола, у легендарного канадца - 894 заброшенных шайбы.

Ранее Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ в сезоне-2023/24. По данным Forbes, хоккеист заработает в текущем сезоне 17,5 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

