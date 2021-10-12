Овечкин рассказал о своём последнем матче
Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что свой последний матч хотел бы сыграть за московское «Динамо», сообщает «Матч ТВ».
По его словам, будет правильно завершить карьеру в составе клуба, с которого всё начиналось.
«Считаю, это будет правильно для болельщиков, и чтобы все мои родные и близкие посмотрели на мою последнюю игру», - подчеркнул хоккеист.
Овечкин является воспитанником московского «Динамо», за этот клуб он выступал до 2005 года, после чего перешёл в команду НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», с которым в сезоне-2017/2018 выиграл Кубок Стэнли.
Ранее 36-летний Овечкин и «Вашингтон Кэпиталз» подписали новый пятилетний контракт.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,8 млн+28 190 / сут.
Умерли
218 тыс.+973 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+20 706 / сут.
- Путин выразил надежду на продуктивную встречу с Пашиняном
- Овечкин рассказал о своём последнем матче
- Минтранс пообещал бесплатный общественный транспорт не раньше 2035 года
- Путин назначил нового полпреда в Сибирском федеральном округе
- Дизель-электрическую подлодку «Магадан» приняли в боевой состав ВМФ
- Ярославский губернатор Миронов оставил пост и стал помощником президента
- Назван продукт, повышающий риск рака
- Собчак допросили по делу о смертельном ДТП
- СМИ: в Москве разбился подозреваемый, выпавший из здания ГСУ МВД
- Психологи проверят сериал «Игра в кальмара» по просьбе Лиги безопасного интернета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru