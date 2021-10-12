Овечкин рассказал о своём последнем матче

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что свой последний матч хотел бы сыграть за московское «Динамо», сообщает «Матч ТВ».

По его словам, будет правильно завершить карьеру в составе клуба, с которого всё начиналось.

«Считаю, это будет правильно для болельщиков, и чтобы все мои родные и близкие посмотрели на мою последнюю игру», - подчеркнул хоккеист.

Овечкин является воспитанником московского «Динамо», за этот клуб он выступал до 2005 года, после чего перешёл в команду НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», с которым в сезоне-2017/2018 выиграл Кубок Стэнли.

Ранее 36-летний Овечкин и «Вашингтон Кэпиталз» подписали новый пятилетний контракт.

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ТЕГИ:Динамо МоскваНХЛХоккейАлександр Овечкин
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