Овечкин стал вторым в списке лучших игроков НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» и сборной Канады Сидни Кросби был признан лучшим игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 21-го века. Соответствующий ТОП-25 составил американский международный спортивный канал ESPN.

Сидни Кросби назвали самым совершенным игроком НХЛ

Вторая строчка в списке досталась выступающему за «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину. ТОП-5 замкнули Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Патрик Кейн и Никлас Лидстрём (оба - «Детройт Ред Уингз»).

Отмечается, что кроме Овечкина в рейтинг попали ещё четыре российских хоккеиста: Евгений Малкин (9), Никита Кучеров (17), Андрей Василевский (19) и Павел Дацюк (22).

Ранее Овечкин стал единственным россиянином, попавшим в ТОП-100 лучших спортсменов XXI века по версии ESPN. Он занял в рейтинге 54-е место, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ХоккейРейтингНХЛЕвгений МалкинАлександр Овечкин

Горячие новости

Все новости

партнеры