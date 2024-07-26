Овечкин стал вторым в списке лучших игроков НХЛ

Вторая строчка в списке досталась выступающему за «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину. ТОП-5 замкнули Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Патрик Кейн и Никлас Лидстрём (оба - «Детройт Ред Уингз»).

Отмечается, что кроме Овечкина в рейтинг попали ещё четыре российских хоккеиста: Евгений Малкин (9), Никита Кучеров (17), Андрей Василевский (19) и Павел Дацюк (22).

Ранее Овечкин стал единственным россиянином, попавшим в ТОП-100 лучших спортсменов XXI века по версии ESPN. Он занял в рейтинге 54-е место, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

