Овечкин стал вторым в списке лучших игроков НХЛ
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» и сборной Канады Сидни Кросби был признан лучшим игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 21-го века. Соответствующий ТОП-25 составил американский международный спортивный канал ESPN.
Вторая строчка в списке досталась выступающему за «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину. ТОП-5 замкнули Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Патрик Кейн и Никлас Лидстрём (оба - «Детройт Ред Уингз»).
Отмечается, что кроме Овечкина в рейтинг попали ещё четыре российских хоккеиста: Евгений Малкин (9), Никита Кучеров (17), Андрей Василевский (19) и Павел Дацюк (22).
Ранее Овечкин стал единственным россиянином, попавшим в ТОП-100 лучших спортсменов XXI века по версии ESPN. Он занял в рейтинге 54-е место, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru