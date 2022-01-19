Овечкин стал лидером в снайперской и бомбардирской гонках НХЛ

Российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин возглавил снайперскую и бомбардирскую гонки сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В нынешнем сезоне россиянин забил 27 шайб и набрал 55 очков (27 + 28), пишет RT. Бросок в ворота соперника в матче против «Виннипега» стал 757-й шайбой Овечкина в НХЛ, причем 50 голов пришлись на долю франшизы клуба — это является лучшим результатом россиянина в НХЛ по шайбам в ворота одной команды.

Кроме того, россиянину удалось обойти Майка Модано в рейтинге лучших бомбардиров НХЛ в истории. Овечкин набрал 1375 очков в 1237 играх, Модано — 1374 очка в 1499 матчах, пишет Газета.ру.

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ТЕГИ:ХоккейНХЛАлександр Овечкин
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