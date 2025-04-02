Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до трех шайб и побил рекорд НХЛ

Нападающий Washington Capitals Александр Овечкин сократил отставание от рекорда лучшего снайпера в истории Национальной хоккейной лиги канадца Уэйна Гретцки до трех шайб. Россиянин записал на свой счёт гол на 16 минуте и результативную передачу в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против Boston Bruins (4:3).

Теперь на счету 39-летнего Овечкина 891 шайба в регулярных чемпионатах НХЛ. Ему осталось забить четыре гола, чтобы превзойти рекорд Гретцки (894). При этом россиянин по итогам матча с «Бостоном» установил рекорд НХЛ по количеству заброшенных шайб за регулярный чемпионат среди игроков старше 30 лет.