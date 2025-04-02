Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до трех шайб и побил рекорд НХЛ

Нападающий Washington Capitals Александр Овечкин сократил отставание от рекорда лучшего снайпера в истории Национальной хоккейной лиги канадца Уэйна Гретцки до трех шайб. Россиянин записал на свой счёт гол на 16 минуте и результативную передачу в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против Boston Bruins (4:3).

Теперь на счету 39-летнего Овечкина 891 шайба в регулярных чемпионатах НХЛ. Ему осталось забить четыре гола, чтобы превзойти рекорд Гретцки (894). При этом россиянин по итогам матча с «Бостоном» установил рекорд НХЛ по количеству заброшенных шайб за регулярный чемпионат среди игроков старше 30 лет.

Тренер раскрыл уникальный дар Овечкина

Овечкин забросил 30 шайбу в ворота «Бостона» за время карьеры в НХЛ. Кроме того, капитан «Вашингтона» повторил рекорд Гретцки по числу забитых голов в первом периоде в истории лиги - по 241. Россиянин записал на свой счет еще одно достижение – он вышел на второе место по числу голов в ворота команд «Оригинальной шестерки» - 225 шайб. Речь идет о командах, которые принимали участие в регулярных чемпионатах с сезона-1942/43 по сезон-1966/67.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Овечкин — трехкратный чемпион мира в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтоном». В составе столичной команды он выступает неизменно с момента начала карьеры в НХЛ. В этом сезоне «Вашингтон» проведет еще восемь игр.

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ФОТО: ТАСС
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