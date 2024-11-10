Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 31 гола

Нападающий американского клуба «Вашингтон Кэпиталз» из России Александр Овечкин в матче с «Сент-Луисом» закинул победную шайбу в 131-й раз за свою карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

До этого лидером по данному показателю был бывший чешский хоккеист Яромир Ягр, который забросил на пять решающих голов больше.

При этом Овечкину остался лишь 31 гол до рекорда Уэйна Гретцки по голам в матчах регулярных сезонов НХЛ (894). В нынешней кампании у россиянина на счету десять голов и восемь ассистов почти в 15 матчах. Всего за карьеру у Овечкина на счету 863 шайбы.

Гретцки уверен, что Овечкин побьет его рекорд в НХЛ

4 октября начался новый сезон НХЛ, который завершится в апреле 2025 года. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз».

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что выступающий за «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин стал первым российским хоккеистом, сделавшим 800 голевых передач в матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:СпортНХЛХоккейАлександр Овечкин

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