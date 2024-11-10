Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 31 гола

Нападающий американского клуба «Вашингтон Кэпиталз» из России Александр Овечкин в матче с «Сент-Луисом» закинул победную шайбу в 131-й раз за свою карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

До этого лидером по данному показателю был бывший чешский хоккеист Яромир Ягр, который забросил на пять решающих голов больше.

При этом Овечкину остался лишь 31 гол до рекорда Уэйна Гретцки по голам в матчах регулярных сезонов НХЛ (894). В нынешней кампании у россиянина на счету десять голов и восемь ассистов почти в 15 матчах. Всего за карьеру у Овечкина на счету 863 шайбы.